Солістка групи "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька зізналася, що вокальне шоу "Голос країни" започаткувало її міцну дружбу з колегою за командою "Другого шансу", меценатом Андрієм Мацолою . В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона навіть зізналася, що думає про хрестини з ним.
Виконавиця Олександра Зарицька впевнено назвала його своїм другом і зізналася, що у майбутньому, можливо, запропонує Мацолі навіть стати хрещеним батьком її дитини.
"Ми так потоваришували, що ми реально стали друзями. Ходімо на день народження один одного. Я знаю всіх його дітей, дружину. Ми класно спілкуємося, і навіть коли дають гримерки, просимо, щоб нас в одну гримерку садили", - розповіла солістка групи "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" .
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Велика кількість бомбардувальників": підготовку росії до нової ракетної атаки видно з космосу
Вибух пролунав біля українського посольства в одній із країн Європи: перші подробиці
"За тисячу гривень": поліція вирахувала автора оголошення про продаж немовля в Україні
"Схуд за війну на 15 кг": як зараз виглядає екс-партнер Нікітюк, який танцює з Поляковою
Олександра Зарицька також відповіла на запитання журналіста, чи хреститиме одного з дітей мецената, вона загадково відповіла.
"Можливо. Або він мого", - заявила артистка і розсміялася.
Варто зазначити, що саме учасниця з команди "Другий шанс" стала переможницею проекту, тому радості співачки та мецената не було меж.
Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька знайшла своє місце сили в Україні.
Також Politeka писала, що солістка "KAZKA" Зарицька без сорому показала, як виглядає у звичайному житті.
Як Politeka повідомляла, солістка "KAZKA" Зарицька показала промовисте відео про те, чому рф це зло.