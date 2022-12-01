Солістка групи "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька зізналася, що вокальне шоу "Голос країни" започаткувало її міцну дружбу з колегою за командою "Другого шансу", меценатом Андрієм Мацолою . В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона навіть зізналася, що думає про хрестини з ним.



Виконавиця Олександра Зарицька впевнено назвала його своїм другом і зізналася, що у майбутньому, можливо, запропонує Мацолі навіть стати хрещеним батьком її дитини.

"Ми так потоваришували, що ми реально стали друзями. Ходімо на день народження один одного. Я знаю всіх його дітей, дружину. Ми класно спілкуємося, і навіть коли дають гримерки, просимо, щоб нас в одну гримерку садили", - розповіла солістка групи "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" .

Олександра Зарицька також відповіла на запитання журналіста, чи хреститиме одного з дітей мецената, вона загадково відповіла.

"Можливо. Або він мого", - заявила артистка і розсміялася.

Варто зазначити, що саме учасниця з команди "Другий шанс" стала переможницею проекту, тому радості співачки та мецената не було меж.

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