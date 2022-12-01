Солистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая призналась, что вокальное шоу "Голос країни" положило начало ее крепкой дружбе с коллегой по команде "Второго шанса", меценатом Андреем Мацолой. В интервью для "ЖВЛ" она даже призналась, что думает о крестинах с ним.



Исполнительница Александра Зарицкая уверенно назвала его своим другом и призналась, что в будущем, возможно, предложит Мацоле даже стать крестным отцом ее ребенка.

"Мы так подружились, что мы реально стали друзьями. Ходим на день рождения друг друга. Я знаю всех его детей, жену. Мы классно общаемся, и даже когда дают гримерки, просим, чтобы нас в одну гримерку сажали", – рассказала солистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12".

Александра Зарицкая также ответила на вопрос журналиста, будет ли крестить одного из детей мецената, она загадочно ответила.

"Возможно. Или он моего", - заявила артистка и расмеялась.

Стоит отметить, что именно участница из команды "Второй шанс" стала победительницей проекта, потому радости певицы и мецената не было предела.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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