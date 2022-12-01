У ролику, яким поділився Юрій Горбунов, закликали росіян, які мають фінансові проблеми, "не йти ризикованими шляхами і не чекати, що все якось змінитися".

Як повідомляє Politeka.net, на Росії запустили цинічну соціальну рекламу, в якій йдеться, що за згоду вбивати український народ, росіяни отримають можливість "сплатити комуналку та купити синові велосипед". Відео настільки зачепило популярного українського телеведучого Юрія Горбунова, що він поділився ним на своїй сторінці в Інстаграм.

У ролику, яким поділився Юрій Горбунов, закликали росіян, які мають фінансові проблеми, "не йти ризикованими шляхами і не чекати, що все якось змінитися". Жителям країни-агресора порадили "записатись у добровольці" – тобто поїхати на війну в Україну та вбивати українців.

Виїхати на війну, щоб у кращому разі загинути в чужій країні, на росії вважають "змінити своє життя на краще".

"Новий вид шизофренії на розсії!! Так виглядає "часткова" мобілізація! Додому повертаються "частинами". У пакетах! Ублюдки!", - емоційно відреагував на відповідне відео Юрій Горбунов.

У коментарях українців не здивувало це відео, а лише змусило сміятися з рабського мислення росіян: "Будь як Саша - приходь додому в пакеті", "Шиза там відпочиває, там все набагато гірше, там це генетично", "Коли думаєш, що це дно, а знизу все одно постукають...", "Новий день - нове дно російською".

Нагадаємо, Горбунов нагадав про героя, який пройшов полон.

Як повідомляла Politeka, Горбунов зізнався, як розважається з сім'єю, поки в будинку немає світла.

Також Politeka писала, що Горбунов вдався до спогадів і показав довоєнне фото з Kalush.