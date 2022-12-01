Как сообщает Politeka.net, на россии запустили циничную социальную рекламу, в которой говорится, что за согласие убивать украинский народ, россияне получат возможность "оплатить коммуналку и купить сыну велосипед". Видео настолько зацепило популярного украинского телеведущего Юрий Горбунова, что он поделился им на своей странице в Инстаграм.
В ролике, которым поделился Юрий Горбунов, призвали россиян, у которых есть финансовые проблемы, "не идти рискованными путями и не ждать, что все однажды измениться". Жителям страны-агрессора посоветовали "записаться в добровольцы" – то есть поехать на войну в Украину и убивать украинцев.
Уехать на войну, чтобы в лучшем случае погибнуть в чужой стране, на россии считают "изменить свою жизнь к лучшему".
"Новый вид шизофрении на рассеи!! Так смотрится "частичная" мобилизация! Домой возвращаются "частями". В пакетах! Ублюдки!", - эмоционально отреагировал на соответствующее видео Юрий Горбунов.
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В комментариях украинцев не удивило это видео, а лишь заставило смеяться над рабским мышлением россиян: "Будь как Саша - приходи домой в пакете", "Шиза там отдыхает, там все гораздо хуже, там это на генном уровне", "Когда думаешь, что это дно, а снизу все равно постучат...", "Новый день - новое дно по-русски".
Напомним, Горбунов напомнил о герое, который прошел плен.
Как сообщала Politeka, Горбунов признался, как развлекается с семьей, пока в доме нет света.
Также Politeka писала, Горбунов предался воспоминаниям и показал довоенное фото с Kalush.