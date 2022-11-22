Як повідомляє Politeka.net, на суперфіналі "Голосу країни-12", який був нещодавно, прийшли українські захисники, серед них був і морський піхотинець Михайло Діанов, який пережив російський полон. З ним особисто познайомився та сфотографувався ведучий проекту Юрій Горбунов та показав теплий знімок на своїй сторінці у Instagram.

Телеведучий не лише показала користувачам мережі спільний знімок, але також подякував військовому за захист України. Чоловіки посміхалися на камеру і виглядали у піднесеному настрої.

"Обличчя нашого Захисника "Азовсталі" Михайла Діанова знає тепер не тільки вся Україна, а й увесь світ! Дуже круто, коли він усміхається! Дякуємо нашим героям! Слава ВСУ! Слава Україні!" – підкреслив Юрій Горбунов .

Користувачі мережі відзначили, що на сачтью, захисник виглядає краще. Крім того, багато хто писав для нього слова підтримки та подяки: "Тепер виглядає добре. дуже рада за нього", "Безкінечне спасибі за сьогодні і вірю, завдяки ЗСУ, у завтрашній день!", "Він вже виглядає набагато краще. Слава Богу , Він вдома, одужує, лікується", "У мене мурашки по шкірі під цим фото. Посмішка на моєму обличчі .... спасибі".

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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