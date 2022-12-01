Популярна українська актриса, учасниця багатьох шоу та перша «Холостячка» Ксенія Мішина нещодавно вирушила до Хорватії на зйомки у новій кінострічці. І щодня артистка не лише ділиться своїми враженнями, а й кадрами в Інстаграмі.

За словами Мішиної, навіть під час таких поїздок особливо важливо пам'ятати про особисті плани та бажання, особливо якщо йдеться про розвиток і намір бути кращим. З недавніх пір Ксенія дотримується нового плану харчування і позбавилася всього, що заважало їй досягти постаті мрії.

Не забуває вона і про регулярні тренування, в тому числі після зйомок. Також Ксенія розповіла трохи про те, що її дивує в іноземному спортзалі:

«Коротше, як для мене, знімати одразу взуття – не дуже зручно. Але безпека висока. Є ще щось цікаве, щоб користуватися тут шафкою, треба купити замочок. Є ідеї, куди його покласти, доки займаєшся?».

Також зірка поділилася результатами свого курсу медитацій.

"Було б ще крутіше, якби в пологовому будинку видавали не тільки інструкцію щодо застосування твоєї дитини, а й тебе теж.

Знайшов поломку, відкрив зміст, подивився на якій сторінці кажуть, як упоратися з цією проблемою і вуаля! Але ж, на жаль 😞 Буває, послухаєш різних розумних людей і все зрозуміло, а ось на практиці робота ще та :)", - зізнається Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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