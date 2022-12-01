Популярная украинская актриса, участница многих шоу и первая «Холостячка» Ксения Мишина не так давно отправилась в Хорватию на съемки в новой киноленте. И каждый день артистка не только делится своими впечатлениями, но и кадрами в Инстаграм.

По словам Мишиной, даже во время таких поездок особенно важно помнить о личных планах и желаниях, в особенности, если речь идет о развитии и намерении быть лучше. С недавних пор Ксения придерживается нового плана питания и избавилась от всего, что мешало ей добиться фигуры мечты.

Не забывает она и о регулярных тренировках, в том числе и после съемок. Также Ксения рассказала немного о том, что ее удивляет в иностранном спортзале:

«Короче, как для меня, снимать сразу обувь – не очень удобно. Но безопасность высока. Есть еще кое-что интересное, чтобы пользоваться здесь шкафчиком, надо купить замочек. Есть идеи, куда его положить, пока занимаешься?».

Также звезда поделилась результатами своего курса медитаций.

"Было бы еще круче, если бы в роддоме выдавали не только инструкцию по применению твоего ребенка, но и тебя тоже.

Нашел поломку, открыл содержание, посмотрел на какой странице говорят, как справиться с этой проблемой и вуаля! Но ведь, к сожалению 😞Бывает послушаешь разных умных людей и все понятно, а вот на практике работа еще та :)", - признается Ксения Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.