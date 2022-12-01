Українська співачка та друга «Холостячка» Злата Огневич з 24 лютого залишалася в Україні, підтримувала громадян благодійними концертами та продовжує збирати гроші для ЗСУ. При цьому виїжджає закордон артистка досить рідко.

Нещодавно Огневич вирушила до Відня, звідки активно ділиться новими кадрами. Також артистка почала розповідати, як встигає провести вільний час із користю.

«Похолоднішало, але ця курточка ідеально підходить для прогулянок. А ось українська крамничка на ярмарку» - ділиться Злата моментами свого невигадливого відпочинку.

Варто зазначити, що артистка не вирушала на безтурботну відпустку жодного разу з 24 лютого і не хвалилася модними кадрами з пляжу, на відміну від багатьох зіркових колег.

Останнім часом артистка рідко показує кадри з відпочинку, тому вони під час публікації стають найбільш обговорюваними.

«У цей нелегкий час ми також маємо свій фронт – економічний. Працювати, донатити, купувати товари, ходити до закладів, загалом, підтримувати економіку – внесок у Перемогу, який під силу кожному з нас 💪🏻🇺🇦 Вибирай комфортний та безпечний відпочинок» - пише Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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