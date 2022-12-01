Украинская певица и вторая «Холостячка» Злата Огневич с 24-го февраля оставалась в Украине, поддерживала граждан благотворительными концертами и продолжает собирать деньги для ВСУ. При этом выезжает заграницу артистка довольно редко.
Недавно Огневич отправилась в Вену, откуда теперь активно делится новыми кадрами. Также артистка стала рассказывать, как успевает провести свободное время с пользой.
«Похолодало, но эта курточка идеально подходит для прогулок. А вот украинский магазинчик на ярмарке» - делится Злата моментами своего незатейливого отдыха.
Стоит отметить, что артистка не отправлялась на беззаботный отпуск ни разу с 24-го февраля и не хвасталась модными кадрами из пляжа, в отличие от многих звездных коллег.
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В последнее время артистка редко показывает кадры из отдыха, поэтому они при публикации становятся наиболее обсуждаемыми.
«В это нелегкое время мы также имеем свой фронт – экономический. Работать, донатить, покупать товары, ходить в заведения, в общем, поддерживать экономику - вклад в Победу, который по силам каждому из нас 💪🏻🇺🇦 Выбирай комфортный и безопасный отдых» - пишет Злата.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.