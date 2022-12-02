Артистка з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну разом із сином Тамерланом виїхала за кордон та брала участь у концертах "Дизель шоу" воєнних часів лише віддалено, "по скайпу".
Довга розлука з рідною країною далися взнаки на кордоні — Яна не могла стримати сліз.
"Я проходила кордон і сильно розплакалася. Їхала дорогою до Києва й порівнювала Україну з маленькою дитиною: за що її так ображають? Вона така красива, щира, відкрита. Дуже хочеться, аби скоріше настала наша перемога. Щоб усі українці не боялися жити та обов’язково повернулися додому", — зізнається Глущенко.
Уже декілька тижнів поспіль команда "Дизель шоу" проводить репетиції нових номерів.
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"У мене були перші репетиції. Входжу в курс справ, ознайомлююся зі своїми ролями. До концертів залишилися лічені дні, тому треба дуже активно попрацювати, але це з великим задоволенням", — додала Яна.
Зараз зірка "Дизель шоу" повернулася в Україну сама, на період концертів у грудні. Її син Тамерлан залишився з бабусею.
Шанувальники підтримали артистку в коментарях: "З поверненням, Яно! Красуня талановита. Я дуже щаслива бачити тебе в Дизель шоу 💐", "Радий за вас!😍".
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