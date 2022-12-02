Яна Глущенко наконец-то вернулась в Украину и снова присоединилась к команде "Дизель Шоу".

Артистка с начала полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с сыном Тамерланом уехала за границу и участвовала в концертах "Дизель шоу" военных времен только отдаленно, "по скайпу".

Долгая разлука с родной страной дала о себе знать на границе — Яна не могла сдержать слез.

"Я проходила границу и сильно расплакалась. Ехала по дороге в Киев и сравнивала Украину с маленьким ребенком: за что ее так обижают? Она такая красивая, искренняя, открытая. Очень хочется, чтобы скорее наступила наша победа. Чтобы все украинцы не боялись жить и обязательно вернулись домой", — признается Глущенко.

Уже несколько недель команда "Дизель шоу" проводит репетиции новых номеров.

"У меня были первые репетиции. Вхожу в курс дел, знакомлюсь со своими ролями. До концертов остались считанные дни, поэтому нужно очень активно поработать, но это с большим удовольствием", - добавила Яна.

Сейчас звезда "Дизель шоу" вернулась в Украину сама, на период концертов в декабре. Ее сын Тамерлан остался с бабушкой.

Поклонники поддержали артистку в комментариях: "С возвращением, Яна! Красотка талантливая. Я очень счастлива видеть тебя в Дизель шоу 💐", " Рад за вас! 😍".

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

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