Українська телеведуча розповіла, зараз важкі бої й надалі продовжуються на бахмутському напрямку. Агентство Рейтер поширило фото авторства Сергія Нуженка з пораненим бійцем, якому надають першу допомогу (фото 1)
В Інстаграмі Падалко також представила фото, як вночі окупанти обстріляли Сумську область (фото 2).
Відомо, що в посольстві України в Мадриді вибухнув конверт (фото 3), відправлений українському послу, коли його відкрив співробітник дипустанови. Чоловік перебуває у лікарні
«Інформаційний казус дня: президент Єврокомісії у своєму виступі про жахіття російської війни в Україні сказала, що вже загинули 100 тисяч українських військових. Представники різних українських топ-установ в один голос заперечували цю цифру, проте наполягають на тому, що точні втрати будуть озвучені після закінчення війни. На сторінці пані Урсули пізніше цей шматок вирізали
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Вибух біля посольства України: кому адресувалась посилка і що зараз із постраждалим
Вибух пролунав біля українського посольства в одній із країн Європи: перші подробиці
У Києві "замінували" Офіс президента: ким виявився винуватець, фото
Росія активно розповсюджує тези про те, що Польща готується анексувати частину західноукраїнських земель. В офісі президента відповіли, що «сміємося разом із Польщею з цього» (фото 4)» - інформує ведуча.
Також відомо, що про гаазький трибунал слідом за Симонян уже заговорила інша російська пропагандистка Скабеєва (відео 5)
Вже відомо, затриманих під час обшуків священиків російської православної церкви в Україні можуть обміняти на українських полонених, – повідомили у Головному управлінні розвідки.
З'явилася інформація росіяни вирішили перевезти лікарні з окупованих Родів у Запоріжжі до Маріуполя на Донеччині та вивезли звідти все обладнання (фото 7)
Влада російської Твері заборонила зйомки у місті художнього фільму на військову тематику «Музикант». Сюжет стрічки невідомий, але місцевих жителів налякали колони «української» техніки (відео 8).
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.