Українська телеведуча розповіла, зараз важкі бої й надалі продовжуються на бахмутському напрямку. Агентство Рейтер поширило фото авторства Сергія Нуженка з пораненим бійцем, якому надають першу допомогу (фото 1)

В Інстаграмі Падалко також представила фото, як вночі окупанти обстріляли Сумську область (фото 2).

Відомо, що в посольстві України в Мадриді вибухнув конверт (фото 3), відправлений українському послу, коли його відкрив співробітник дипустанови. Чоловік перебуває у лікарні

«Інформаційний казус дня: президент Єврокомісії у своєму виступі про жахіття російської війни в Україні сказала, що вже загинули 100 тисяч українських військових. Представники різних українських топ-установ в один голос заперечували цю цифру, проте наполягають на тому, що точні втрати будуть озвучені після закінчення війни. На сторінці пані Урсули пізніше цей шматок вирізали

Росія активно розповсюджує тези про те, що Польща готується анексувати частину західноукраїнських земель. В офісі президента відповіли, що «сміємося разом із Польщею з цього» (фото 4)» - інформує ведуча.

Також відомо, що про гаазький трибунал слідом за Симонян уже заговорила інша російська пропагандистка Скабеєва (відео 5)

Вже відомо, затриманих під час обшуків священиків російської православної церкви в Україні можуть обміняти на українських полонених, – повідомили у Головному управлінні розвідки.

З'явилася інформація росіяни вирішили перевезти лікарні з окупованих Родів у Запоріжжі до Маріуполя на Донеччині та вивезли звідти все обладнання (фото 7)

Влада російської Твері заборонила зйомки у місті художнього фільму на військову тематику «Музикант». Сюжет стрічки невідомий, але місцевих жителів налякали колони «української» техніки (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.