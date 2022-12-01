Украинская телеведущая рассказала, сейчас тяжелые бои и дальше продолжаются на бахмутском направлении. Агентство Рейтер распространило фото авторства Сергея Нуженко с раненым бойцом, которому оказывают первую помощь (фото 1)

В Инстаграм Падалко также представила фото, как ночью оккупанты обстреляли Сумскую область (фото 2).

Известно, в посольстве Украины в Мадриде взорвался конверт (фото 3), отправленный украинскому послу, когда его открыл сотрудник дипучреждения. Мужчина находится в больнице

«Информационный казус дня: президент Еврокомиссии в своем выступлении об ужасах российской войны в Украине сказала, что уже погибли 100 тысяч украинских военных. Представители разных украинских топ-учреждений в один голос отрицали эту цифру, однако настаивают на том, что точные потери будут озвучены по окончании войны. На странице госпожи Урсулы позже этот кусок вырезали

Россия активно распространяет тезисы о том, что Польша готовится аннексировать часть западноукраинских земель. В офисе президента ответили, что «смеемся вместе с Польшей над этим» (фото 4)» - информирует ведущая.

Также известно, что о гаагском трибунале вслед за Симонян уже заговорила другая российская пропагандистка Скабеева (видео 5)

Уже известно, задержанных во время обысков священников русской православной церкви в Украине могут обменять на украинских пленных, – сообщили в Главном управлении разведки

Появилась информация россияне решили перевезти больницы из оккупированных Родов в Запорожье в Мариуполь на Донетчине и вывезли оттуда все оборудование (фото 7)

Власти российской Твери запретили съемки в городе художественного фильма на военную тематику «Музыкант». Сюжет ленты неизвестно, но местных жителей напугали колонны «украинской» техники (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.