Так, на своїй сторінці в Instagram Мішина опублікувала коротке відео, на якому вона позує у чорній білизні.
«Знаєш, так чудово прокидатись кожен день…», - прокоментувала Мішина, пританцьовуючи у білій затишній кімнаті з двома ліжками.
У коментарях жінки зізнаються «Холостячці», що замислилися над зменшенням споживання калорій, а чоловіки зітхають: «ідеальна!».
«Після такого відео розхотілося додавати цукор у каву! Фігура вогонь!», «Яка ж у вас фігура ідеальна», «Хм, це гаряче», «Чарівна красуня і недосяжна», «Боже краса яка», «Люблю тебе, Ксю», «Ти найкраща», «Така ніжна», - не скупляться на компліменти підписники Мішиної.
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Зазначимо, що «Холостячка» Мішина днями натякнула, що має нові стосунки. Нагадаємо, після несподіваного розлучення з переможцем шоу Олександром Еллертом актриса залишалася одна.
«А ще налиснички з сиром з ранку для моїх хлопців», - підписала Мішина інтригуючий кадр на своїй Інстаграм-сторінці.
Кого ще окрім свого 10-річного сина Платона Ксенія мала на увазі її шанувальникам залишається поки що тільки здогадуватися.
Нагадаємо, Насті Каменських побажали знайти "нормального мужика" після розлучення з Потапом.
Також повідомлялося, що Мішина здивувала одкровенням, чим займалася останнім часом.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.