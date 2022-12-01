Актриса та героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина закрутила чоловікам голови, а жінок змусила задуматися про свій зовнішній вигляд.

Так, на своїй сторінці в Instagram Мішина опублікувала коротке відео, на якому вона позує у чорній білизні.

«Знаєш, так чудово прокидатись кожен день…», - прокоментувала Мішина, пританцьовуючи у білій затишній кімнаті з двома ліжками.

У коментарях жінки зізнаються «Холостячці», що замислилися над зменшенням споживання калорій, а чоловіки зітхають: «ідеальна!».

«Після такого відео розхотілося додавати цукор у каву! Фігура вогонь!», «Яка ж у вас фігура ідеальна», «Хм, це гаряче», «Чарівна красуня і недосяжна», «Боже краса яка», «Люблю тебе, Ксю», «Ти найкраща», «Така ніжна», - не скупляться на компліменти підписники Мішиної.

Зазначимо, що «Холостячка» Мішина днями натякнула, що має нові стосунки. Нагадаємо, після несподіваного розлучення з переможцем шоу Олександром Еллертом актриса залишалася одна.

«А ще налиснички з сиром з ранку для моїх хлопців», - підписала Мішина інтригуючий кадр на своїй Інстаграм-сторінці.

Кого ще окрім свого 10-річного сина Платона Ксенія мала на увазі її шанувальникам залишається поки що тільки здогадуватися.

Нагадаємо, Насті Каменських побажали знайти "нормального мужика" після розлучення з Потапом.

Також повідомлялося, що Мішина здивувала одкровенням, чим займалася останнім часом.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.