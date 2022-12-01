В Мережі набирає обертів обговорення на тему відносин Потапа та Насті Каменських, які здавалися ідеальним подружжям.

Але, як підозрюють підписники Потапа, насправді у їхньому шлюбі не все так гладко. Так, користувачі соцмереж відзначають, що у Потапа та Насті давно немає спільних фото та відео.

Також вони давно не бачили їх разом.

«Їх разом не видно, дуже шкода. Кожен переносить війну по-своєму. Вони разом дуже гармонійні, ідеальні. Пісні разом були написані, інші очі були... Треба щось Олексію думати, бо Настя тільки й кличе його у своїх піснях. Тільки глухий це не почує, а сліпий не побачить!», «Тільки не підтверджуйте пліток про ваше розлучення. Ви такі чудові, ви неймовірно хороша пара, вами неможливо перестати захоплюватися», «Ви розійшлися?», - атакували підписники Потапа питаннями.

У той же час деякі бажають Насті якнайшвидше здобути щастя з іншим чоловіком:

«Нарешті Настя знайде собі нормального мужика!».

Додамо, раніше стало відомо, що екс-дружина Потапа Ірина Горова розірвала з ним співпрацю.

«У якийсь час ми зрозуміли, що наша робота вичерпана. Я думаю, що в мене велике майбутнє щодо розвитку музичної індустрії в Україні, а в нього – у тій індустрії, яку він обере", – заявила Горова, давши зрозуміти, що між ними не все гладко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співпрацю із продюсерським центром Потапа припинила Мішель Андраде.

Також повідомлялося, що Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап розплакався у прямому ефірі.