Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася результатами свого курсу медитацій.
"Було б ще крутіше, якби в пологовому будинку видавали не тільки інструкцію щодо застосування твоєї дитини, а й тебе теж.
Знайшов поломку, відкрив зміст, подивився на якій сторінці говорять, як впоратися з цією проблемою і вуаля! Але ж, на жаль 😞Буває послухаєш різних розумних людей і все зрозуміло, а ось на практиці робота ще та :)", — зізнається Ксенія Мішина.
Актриса додала, що зараз її курс з медитацій добігає кінця.
"Я можу довго розмірковувати про негативні моменти, на кшталт: це тільки я могла спіймати такий період, де людей позбавили навіть можливості нормального навчання. Але в дійсності я чітко бачу як гарні та корисні знання потихеньку просочуються в життя людей, які до цього готові. Так, саме готові! Готові змінювати своє життя. Адже це дуже складно, це дуже сміливо. Сміливо взяти і все поламати, помістити себе поза зоною комфорту і почати вирощувати нові нейронні зв'язки, набувати нового досвіду і реорганізовувати свої погляди, смаки, уподобання та правила", — написала "Холостячка" та наголосила, що рада, що зважилася на такий крок.
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