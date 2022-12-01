Актриса и героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина вскружила мужчинам головы, а женщин заставила задуматься о своем внешнем виде.

Так, на своей странице в Instagram Мишина опубликовала короткое видео, на котором она позирует в черном белье.

«Знаешь, так здорово просыпаться каждый день…», - прокомментировала Мишина, пританцовывая в белой уютной комнате с двумя кроватями.

В комментариях женщины признаются «Холостячке», что задумались над уменьшением потребления калорий, а мужчины восхищенно вздыхают: «идеальная!».

«После такого видео расхотелось добавлять сахар в кофе! Фигура огонь!», «Какая же у вас фигура идеальная», «Хм, это горячо», «Очаровательная красавица и недосягаемая», «Боже красота какая», «Обожаю тебя, Ксю», «Ты лучшая», «Такая нежная», - не скупятся на комплименты подписчики Мишиной.

Отметим, что «Холостячка» Мишина на днях намекнула, что у нее новые отношения. Напомним, после неожиданного расставания с победителем шоу Александром Эллертом актриса оставалась одна.

«А еще налиснички с сыром с утра для моих парней», - подписала Мишина интрригующий кадр на своей Инстаграм-странице.

Кого еще кроме своего 10-летнего сына Платона Ксения имела в виду ее поклонникам остается пока только догадываться.

Напомним, Насте Каменских пожелали найти "нормального мужика" после развода с Потапом.

Также сообщалось, что Мишина удивила откровением, чем занималась в последнее время.

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