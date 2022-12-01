Так, на своей странице в Instagram Мишина опубликовала короткое видео, на котором она позирует в черном белье.
«Знаешь, так здорово просыпаться каждый день…», - прокомментировала Мишина, пританцовывая в белой уютной комнате с двумя кроватями.
В комментариях женщины признаются «Холостячке», что задумались над уменьшением потребления калорий, а мужчины восхищенно вздыхают: «идеальная!».
«После такого видео расхотелось добавлять сахар в кофе! Фигура огонь!», «Какая же у вас фигура идеальная», «Хм, это горячо», «Очаровательная красавица и недосягаемая», «Боже красота какая», «Обожаю тебя, Ксю», «Ты лучшая», «Такая нежная», - не скупятся на комплименты подписчики Мишиной.
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Отметим, что «Холостячка» Мишина на днях намекнула, что у нее новые отношения. Напомним, после неожиданного расставания с победителем шоу Александром Эллертом актриса оставалась одна.
«А еще налиснички с сыром с утра для моих парней», - подписала Мишина интрригующий кадр на своей Инстаграм-странице.
Кого еще кроме своего 10-летнего сына Платона Ксения имела в виду ее поклонникам остается пока только догадываться.
Напомним, Насте Каменских пожелали найти "нормального мужика" после развода с Потапом.
Также сообщалось, что Мишина удивила откровением, чем занималась в последнее время.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.