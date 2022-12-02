Відома актриса, співачка та продюсер Дженніфер Лопес поспілкувалася з фанатами у рамках спеціального інтерв'ю. Щоби привернути увагу до виходу майбутнього альбому, Лопес довелося постаратися.

"73 питання ... Ну що ж, давайте почнемо!" - пише Дженніфер під новими кадрами та інтригує заявами.

Шанувальники поспішили відповісти на відеоролик Дженніфер, яка помітно посвіжіла після шлюбу з Беном Аффлеком:

«Ми прийдемо до Джей Ло на вечерю. 😋; Тепер ти змушуєш мене голодувати. Мені подобається ваша відповідь... "У мене є все, що я хочу". Я це відчув; Ти виглядаєш щасливою; Ви це заслужили ❤️; Перше Різдво в ролі чоловіка та дружини 🥹❤️; Чому мені так подобається ця жінка, то це те, що вона абсолютно справжня. 🔥».

Примітно, що в реальному житті зірка віддає перевагу лише зручному одягу, спортивним дизайнерським костюмам і дорогим сумочкам з прикрасами. Не забуває артистка і про тренування, які допомагають їй бути у формі навіть на свята.

Цього разу у світло-сірому костюмі, кросівках та хутряній куртці Лопес покрасувалася під час однієї з робочих поїздок, оскільки зайнята рекламою нового альбому.

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