Известная актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес пообщалась с фанатами в рамках специального интервью. Чтобы привлечь внимание к выходу будущего альбома, Лопес пришлось постараться.

«73 вопроса… Ну что же, давайте начнем!» - пишет Дженнифер под новыми кадрами и интригует заявлениями.

Поклонники поспешили ответить на видеоролик Дженнифер, которая заметно посвежела после брака с Беном Аффлеком:

«Мы придем к Джей Ло на ужин. 😋; еперь ты заставляешь меня голодать. Мне нравится ваш ответ… «У меня есть все, что я хочу». Я это почувствовал; Ты выглядишь счастливой; Вы это заслужили❤️; Первое Рождество в роли мужа и жены 🥹❤️; Почему мне так нравится эта женщина, так это то, что она абсолютно настоящая.🔥».

Примечательно, что в реальной жизни звезда предпочитает только удобную одежду, спортивные дизайнерские костюмы и дорогие сумочки с украшениями. Не забывает артистка и о тренировках, которые помогают быть ей в форме даже на праздники.

В этот раз в светло-сером костюме, кроссовках и меховой куртке Лопес покрасовалась во время одной из рабочих поездок, так как занята рекламой нового альбома.

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