Популярна співачка Брітні Спірс свого часу неодноразово була в центрі уваги завдяки скандалам, розборкам, судам та довгим обговоренням: як звільнитися від опіки батька. Тільки Брітні стала вільна від контролю, як у мережі почали з'являтися дивні ролики в неї в Інстаграм.

Все частіше шанувальники зауважують: за Брітні справді може хтось поводити сторінку, раніше вона так себе не поводила і подібних речей не писала. Наприклад, зовсім недавно артистка вбралася в нічну сукню і дістала бабусину фату.

«Трохи інший вид 😉» - написала Брітні.

У мережі одразу ж обговорили:

«Хіба що зовсім не відрізняється; Ні, так само; Схоже на хорор-кліп; Це те саме, що й кілька днів тому…; Давайте створимо ланцюжок коментарів з проханням до Брітні виступити у прямому ефірі у своєму Instagram, щоб повідомити нам, що з нею все гаразд; Це відео дуже моторошне і я дуже переживаю за неї 😐; Наче в її дзеркало вставили камеру. 😬; Її пости викликають у мене на сполох 😔».

«Добре, думаю, я оновила свій Instagram, опублікувавши найкрутішу фотографію, яку я коли-небудь бачила у своєму житті 🖼️ … не показуючи своїх облич … мама та дитина дивляться на щось таке крихітне, але ви не можете побачити, що це таке ... це картина така красива ... така свята ... і загадкова »- писала раніше Брітні під знімком.

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