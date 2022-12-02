Популярная певица Бритни Спирс в свое время не раз была в центре внимания благодаря скандалам, разборкам, судам и долгим обсуждениям: как освободиться от опеки отца. Только Бритни стала свободна от контроля, как в сети стали появляться странные ролики у нее в Инстаграм.

Все чаще поклонники подмечают: за Бритни действительно может кто-то вести страницу, ранее она себя так не вела и подобных вещей не писала. К примеру, совсем недавно артистка нарядилась в ночное платье и достала бабушкину фату.

«Немного другой вид😉» - написала Бритни.

В сети сразу же обсудили:

«Разве что совсем не отличается; Нет, все так же; Похоже на хоррор-клип; Это то же самое, что и несколько дней назад…; Давайте создадим цепочку комментариев с просьбой к Бритни выступить в прямом эфире в своем Instagram, чтобы сообщить нам, что с ней все в порядке; Это видео очень жуткое и я очень переживаю за нее 😐; Как будто в ее зеркало вставили камеру. 😬; Ее посты вызывают у меня тревогу 😔».

«Хорошо, думаю, я обновила свой Instagram, опубликовав самую крутую фотографию, которую я когда-либо видела в своей жизни 🖼️ … не показывая своих лиц … мама и ребенок смотрят на что-то такое крошечное, но вы не можете увидеть, что это такое … это картина такая красивая… такая святая… и загадочная» - писала ранее Бритни под снимком.

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