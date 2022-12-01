Бренд поділився кадрами рекламної кампанії нової різдвяної колекції, де побачили російські мотиви, на це звернула увагу Катерина Осадча.

Як повідомляє Politeka.net, модний будинок Dior презентував свою нову колекцію "CRUISE 2023". Проте зимова частина представленої колекції викликала неоднозначну реакцію у соціальних мережах. У Twitter та Instagram спалахнув черговий скандал через те, що підписники побачили в дизайні, запропонованому Dior, "російські мотиви".

Українська телеведуча Катерина Осадча також звернула на це увагу та на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз опублікувала свою емоційну реакцію.

На кадрах реклами, про яку повідомила Катерина Осадча, моделі позують у засніженому березовому лісі, показуючи сукні та аксесуари з нової колекції. В описі березовий гай назвали тундрою. "Російський слід" також побачили у високих чоботях, синьо-білих візерунках, мереживах та хороводах.

"Прославлення тероризму. Скільки ще має загинути людей від російських бомб та ракет? Колекція, яка була натхненна тайгою", - обурилася Катерина Осадча.

Варто зазначити, що реакції самої компанії Dior на дані обговорення ще не було, незважаючи на безліч повідомлень та коментарів від користувачів мережі Twitter і Instagram.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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