Як повідомляє Politeka.net, модний будинок Dior презентував свою нову колекцію "CRUISE 2023". Проте зимова частина представленої колекції викликала неоднозначну реакцію у соціальних мережах. У Twitter та Instagram спалахнув черговий скандал через те, що підписники побачили в дизайні, запропонованому Dior, "російські мотиви".
Українська телеведуча Катерина Осадча також звернула на це увагу та на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз опублікувала свою емоційну реакцію.
На кадрах реклами, про яку повідомила Катерина Осадча, моделі позують у засніженому березовому лісі, показуючи сукні та аксесуари з нової колекції. В описі березовий гай назвали тундрою. "Російський слід" також побачили у високих чоботях, синьо-білих візерунках, мереживах та хороводах.
"Прославлення тероризму. Скільки ще має загинути людей від російських бомб та ракет? Колекція, яка була натхненна тайгою", - обурилася Катерина Осадча.
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Варто зазначити, що реакції самої компанії Dior на дані обговорення ще не було, незважаючи на безліч повідомлень та коментарів від користувачів мережі Twitter і Instagram.
Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.
Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.