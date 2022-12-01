Как сообщает Politeka.net, модный дом Dior презентовал свою новую коллекцию "CRUISE 2023". Однако зимняя часть представленной коллекции вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. В Twitter и Instagram разгорелся очередной скандал из-за того, что подписчики увидели в дизайне, предложенном Dior, "русские мотивы".
Украинская телеведущая Катерина Осадчая также обратила на это внимание и на своей странице в Инстаграм-Сториз опубликовала свою эмоциональную реакцию.
На кадрах рекламы, о которой сообщила Катерина Осадчая, модели позируют в заснеженном березовом лесу, показывая платья и аксессуары из новой коллекции. В описании березовую рощу назвали тундрой. "Русский след" также увидели в высоких сапогах, сине-белых узорах, кружевах и хороводах.
"Прославление терорризма. Сколько еще должно погибнуть людей от российских бомб и ракет? Колекция, которая была вдохновлена тайгой", - возмутилась Катерина Осадчая.
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Стоит отметить, что реакции самой компании Dior на данные обсуждения еще не было, несмотря на множество сообщений и комментариев от пользователей сети в Twitter и Instagram.
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.