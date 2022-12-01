Бренд поделился кадрами рекламной кампании новой рождественской коллекции, где увидели "русские мотивы", на это обратила внимание Екатерина Осадчая.

Как сообщает Politeka.net, модный дом Dior презентовал свою новую коллекцию "CRUISE 2023". Однако зимняя часть представленной коллекции вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. В Twitter и Instagram разгорелся очередной скандал из-за того, что подписчики увидели в дизайне, предложенном Dior, "русские мотивы".

Украинская телеведущая Катерина Осадчая также обратила на это внимание и на своей странице в Инстаграм-Сториз опубликовала свою эмоциональную реакцию.

На кадрах рекламы, о которой сообщила Катерина Осадчая, модели позируют в заснеженном березовом лесу, показывая платья и аксессуары из новой коллекции. В описании березовую рощу назвали тундрой. "Русский след" также увидели в высоких сапогах, сине-белых узорах, кружевах и хороводах.

"Прославление терорризма. Сколько еще должно погибнуть людей от российских бомб и ракет? Колекция, которая была вдохновлена тайгой", - возмутилась Катерина Осадчая.

Стоит отметить, что реакции самой компании Dior на данные обсуждения еще не было, несмотря на множество сообщений и комментариев от пользователей сети в Twitter и Instagram.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.