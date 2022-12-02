21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Євдокименко показала ефектні кадри із нової фотосесії, яку вона влаштувала прямо біля однієї з кав'ярень на Мангеттені. Свій ранок модель вирішила почати не з кави, а з матчі. Для виходу вона обрала стильний джинсовий костюм, бежеву куртку та грубі чоботи.

"Ранковий матча буст 🍵", — написала Соня під світлинами.

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами та сердечками: "Такі милі кафе в NY 😍♥️ Теж обожнюю 🥰 матчу 👍🏻", "Софія, Ви милашка і красуня😍🔥", "Ти така мила","Така красива 🥰".

Оцінило лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.