21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. На этот раз Евдокименко показала эффектные кадры из новой фотосессии, которую она устроила прямо у одного из кафе на Манхэттене. Свое утро модель решила начать не с кофе, а с матча. Для выхода она выбрала стильный джинсовый костюм, бежевую куртку и грубые сапоги.

"Утренний матч буст 🍵", - написала Соня под фотографиями.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами и сердечками: "Такие милые кафе в NY 😍♥️ Тоже обожаю 🥰 матчу 👍🏻", "София, Вы милашка и красавица😍🔥", "Ты такая милая","Такая красивая".

Оценило лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.