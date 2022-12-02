Руслан Квінта поділився припущенням, чому співачка Софія Ротару майже не говорить про війну в Україні у публічному просторі.

Знаменита співачка Софія Ротару майже не говорить про війну в Україні у публічному просторі. Виконавиця висловлює свою позицію інакше. На це звернув увагу в інтерв'ю "КП в Україні" відомий український композитор та автор пісень багатьох зірок вітчизняного шоубізу Руслан Квінта.



Руслан Квінта наголосив, що Софія Ротару – скромна людина, тому не женеться за піаром на тему війни в Україні. У її позиції композитор бачить себе.

"У неї, як і в мене, є з ким спілкуватися. Я взагалі не люблю цього всього показушного. І до війни я жив у своєму творчому світі. Є люди, які себе розпилюють на різні піар-історії, хайп на цьому ловлять, хейтять" і так далі… А я свою енергію розкидати не хочу… Софія Михайлівна – дуже скромна людина, така сама, як і я… Вона не любить давати інтерв'ю, і я теж не люблю це робити, не любить зніматися у програмах, я – теж. Ми схожі", – пояснив Руслан Квінта.

Руслан Квінта висловив нерозуміння, що саме від Софії Ротару хочуть почути українці. Він вважає, що зірка каже своєю творчістю.

"Сенс життя - це коли ти підеш з цього життя, щоб про тебе говорили тоді. Зробити щось таке, щоб люди про тебе потім ще згадували і згадували. Софія Михайлівна така сама. Її непублічність... А що воно має говорити? Вона говорить музикою та піснями, як і я", – додав композитор.

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