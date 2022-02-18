Відома модель і внучка Ротару Соня Євдокименко поділилася кадрами з прогулянки в Нью-Йорку в стильному луці.

Як повідомляє Politeka.net, внучка легендарної української артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе в Нью-Йорку і зустрічається з відомим мільйонером Денисом Ждановим, часто радує шанувальників яскравими і стильними фото на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу 20-річна красуня виклала кадри з прогулянки, на яких продемонструвала відмінне почуття стилю.

На нових фотографіях Соня зображена на нью-йоркських вулицях, вона купається в сонячних променях. Перед камерою модель з'явилася в сірій сукні-піджаку індексного фасону, яке підкреслило струнку фігуру і довгі ноги. Доповнюють образ чорні шкіряні рукавички на руках. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Євдокименко нічого не написала, залишила лише чорне сердечко-емодзі. А користувачі тут же почали коментувати знімки моделі: "Як картинка", "Неймовірно красива, розумна, стильна, талановита і працьовита! Весь світ на кінчиках ваших пальців, Соня", "Звідки твоє плаття?", "Красуня", "Соня, ти просто красуня", "Чудовий образ".

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