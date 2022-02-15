Єдиний онук 74-річної легендарної української співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко, вразив загадковим виглядом під час однієї з фотосесій.

Родич Софії Ротару - вельми талановитий хлопець, який займається фотографією і пише музику, повідомляє Politeka.net. 27-річний Анатолій Євдокименко працює під псевдонімом SHMN.

Цього року хлопець повідомив про випуск дебютного альбому електронної музики. За словами онука української легенди, в його мелодіях з'єднуються різні настрої, а об'єднує всі треки пристрасть.

У своєму Instagram Анатолій Євдокименко не тільки радує уривками нових композицій, але також публікує різні фото. Так, хлопець опублікував чорно-білий знімок, поставши в загадковому вигляді.

Публікація за дві години зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Думи, мої думи...Все у тебе вийде, як задумав☺❤️","🖤🖤🖤", "🙌❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, у Софії Ротару також є внучка Софія Євдокименко, яка живе в США. Дівчина навчається за кордоном, а також працює моделлю. Також красуня будує стосунки з молодим мільйонером Денисом Жадановим.

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