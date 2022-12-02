Руслан Квинта поделился предположением, почему певица София Ротару почти не говорит о войне в Украине в публичном пространстве.

Знаменитая певица София Ротару почти не говорит о войне в Украине в публичном пространстве. Исполнительница выражает свою позицию по-другому. На это обратил внимание в интервью для "КП в Украине" известный украинский композитор и автор песен многих звезд отечественного шоубиза Руслан Квинта.



Руслан Квинта подчеркнул, что София Ротару – скромный человек, поэтому не гонится за пиаром на тему войны в Украине. В ее позиции композитор видит самого себя.

"У нее, как и у меня, есть с кем общаться. Я вообще не люблю этого всего показушного. И до войны я жил в своем творческом мире. Есть люди, которые себя распиливают на разные пиар-истории, хайп на этом ловят, хейтят и так далее. А я свою энергию разбрасывать не хочу. София Михайловна – очень скромный человек, такой же, как и я. Она не любит давать интервью, и я тоже не люблю это делать, не любит сниматься в программах, я – тоже. Мы похожи", – объяснил Руслан Квинта.

Руслан Квинта выразил непонимание, что именно от Софии Ротару хотят услышать украинцы. Он считает, что звезда говорит своим творчеством.

"Смысл жизни – это когда ты уйдешь из этой жизни, чтобы о тебе говорили тогда. Сделать что-то такое, чтобы люди о тебе потом еще вспоминали и вспоминали. София Михайловна такая же. Ее непубличность… А что она должна говорить? Она говорит музыкой и песнями, как и я", – добавил композитор.

Напомним, что внучка Ротару, показав лицо крупным планом, эффектно продефилировала по улицам Нью-Йорка.

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару дала урок стиля прямо на улицах Нью-Йорка.

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