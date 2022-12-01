Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. Саліванчук завжди акцентує увагу на тому, що вона не просто дружина чи мати, а впершу чергу успішна жінка.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася емоціями від першого дня зими та похвалилася кадрами з нової фотосесії. Ганна Саліванчук в студії з ялинкою та штучним снігом позує в стильному білосніжному костюмі з цікавою фактурою, теплому зеленому пальті та з сумками до комплекту.

"1 грудня ! Перший день зими! А ми з 24 лютого так і залишились в зимі, весни, літа, осені не було🥲 Аж не віриться, що ми все це з вами проживаємо 🙈 Але давайте вірити в те, що саме цією зимою все закінчиться🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 І ні обстріли , ні ракети, ні сирени, ні світло, нас не зламає, бо нас не подолати💙💛", — наголосила актриса.

Шанувальники в коментарях підримали зірку та засипали її компліментами: "Боже, яка ви гарна! 🔥🔥🔥", "Фото🔥🔥 дуже гарний костюм😍", "Україна обов'язково переможе 💙💛".

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