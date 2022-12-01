Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Саливанчук всегда акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь успешная женщина.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась эмоциями от первого дня зимы и похвасталась кадрами с новой фотосессии. Анна Саливанчук в студии с елкой и искусственным снегом позирует в стильном белом костюме с интересной фактурой, теплом зеленом пальто и с сумками в комплект.

"1 декабря! Первый день зимы! А мы с 24 февраля так и остались в зиме, весны, лета, осени не было 🥲 Даже не верится, что мы все это с вами проживаем 🙈 Но давайте верить в то, что именно этой зимой все закончится🙏🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 И ни обстрелы, ни ракеты, ни сирены, ни свет, нас не сломает, потому что нас не победить 💙💛", - подчеркнула актриса.

Поклонники в комментариях поддержали звезду и засыпали ее комплиментами: "Боже, какая вы красивая! 🔥🔥🔥", "Фото🔥🔥 очень хороший костюм😍", "Украина обязательно победит 💙💛".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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