На своїй сторінці в Instagram підприємець пояснив, що зараз він працює в трьох напрямках: нерухомість, віртуальні помічники, Phonetized. Цього разу він детальніше розповів про свою роботу в сфері нерухомості.

"У 2017 році я відкрив першу AirBnb студію. Це був абсолютно новий для мене напрямок. Я нічого не знав про цей бізнес, але розумів, що ця справа точно буде прибутковою, і тому не побоявся піти в новий і невідомий для мене напрямок", — пише Алекс Топольський.

Тоді в нього було всього 3000$ і ще 2000$ на кредитці, і він витратив все, щоб купити необхідні меблі та декор для першої студії.

"Далеко не все йшло так як хотілося. Я пішов на великий ризик і домовленості, аби дойти до поставленої цілі. І в мене вийшло! Важливо розуміти, що нерухомість сама себе не здасть. Тому я почав активно просувати свої об'єкти через інтернет. Більшу частину часу я витрачав на те, щоб дізнатися про тонкощі різних рекламних майданчиків, взаємодію з потенційними клієнтами, просування бізнесу через всесвітню мережу", — пояснює "Холостяк".

Його бізнес почав швидко розвиватися. За рік він відкрив 12 апартаментів, ще за рік їх було вже 20, а ще за рік 45. Всі об'єкти Топольський вирішив просувати за допомогою інтернет-маркетингу - теж нового для нього напряму.

"Я вважаю, що дуже важливо виходити із зони комфорту. Коли ми робимо рутинну і звичну роботу кожен день, чекаємо закінчення робочого дня і немаємо бажання йти вперед,- ми зупиняємося у розвитку. Але як тільки ми починаємо братися за те, чого раніше не робили, наш мозок починає активно працювати, ви розвиваєтесь. Зазначу головну думку: Якби я не пішов туди, де «страшно і невідомо», у мене точно б нічого не вийшло. Тому не бійтесь невідомого і нового в роботі. Пробуйте! Тільки так ви зможете розвиватись і досягати ще більших висот!", — наголосив Алекс.

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