На своей странице в Instagram предприниматель объяснил, что сейчас он работает в трех направлениях: недвижимость, виртуальные помощники, Phonetized. На этот раз он подробнее рассказал о своей работе в сфере недвижимости.

"В 2017 году я открыл первую AirBnb студию. Это было совершенно новое для меня направление. Я ничего не знал об этом бизнесе, но понимал, что это дело точно будет прибыльным, и потому не побоялся пойти в новое и неизвестное для меня направление", – пишет Алекс Топольский.

Тогда у него было всего 3000$ и еще 2000$ на кредитке, и он потратил все, чтобы купить необходимую мебель и декор для первой студии.

"Далеко не все шло так как хотелось. Я пошел на большой риск и договоренности, чтобы дойти до поставленной цели. И у меня получилось! Важно понимать, что недвижимость сама себя не сдаст. Поэтому я начал активно продвигать свои объекты через интернет. Большую часть времени я тратил на то, чтобы узнать тонкости различных рекламных площадок, взаимодействие с потенциальными клиентами, продвижение бизнеса через всемирную сеть", — объясняет «Холостяк».

Его бизнес начал быстро развиваться. Через год он открыл 12 апартаментов, еще через год их было уже 20, а еще через год 45. Все объекты Топольский решил продвигать с помощью интернет-маркетинга – тоже нового для него направления.

"Я считаю, что очень важно выходить из зоны комфорта. Когда мы делаем рутинную и привычную работу каждый день, ждем окончания рабочего дня и нет желания идти вперед, мы останавливаемся в развитии. Но как только мы начинаем браться за то, чего раньше не делали, наш мозг начинает активно работать, вы развиваетесь. Отмечу главную мысль: Если бы я не пошел туда, где "страшно и неизвестно", у меня точно бы ничего не получилось. Поэтому не бойтесь неизвестного и нового в работе. Пробуйте! Только так вы сможете развиваться и достигать еще больших высот!", - подчеркнул Алекс.

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