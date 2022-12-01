Як повідомляє Politeka.net, нещодавно 32-річна співачка Світлана Тарабарова повідомила, що вона готується стати багатодітною матір'ю. Артистка втретє вагітна. На своїй сторінці в Інстаграмі вагітна Тарабарова показала УЗД-знімок і зворушила шанувальників сімейною фотосесією.

Світлана Тарабарова планово відвідала сучасний приватний пологовий будинок у Києві. Під час огляду співачці вкотре зробили УЗД-знімок. З цієї нагоди 32-річна зірка влаштувала фотосесію з чоловіком, сином Іваном, дочкою Марією та собачкою, а підписники тепер намагаються вгадати, який натяк у ній прихований.

Вона зізналася, що новина, яку вона дізналася під час УЗД-зустрічі з малюком, торкнула її до сліз.

"Досі повірити не можу, що нас буде так багато. Вгадайте, хто тут найщасливіший на фото", - лаконічно підписала знімки Світлана Тарабарова .

У коментарях користувачі мережі дозволили співачку і написали компліменти для всієї родини: " Думаю найщасливіший це ТАТО!", "Іван дуже радий тому що у нього буде брат напевно", "Круто, красивих і світлих людей має бути багато", "От це у тата шия буде міцна, бажаю вам щастя".

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.