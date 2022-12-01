Как сообщает Politeka.net, недавно 32-летняя певица Светлана Тарабарова сообщила, что она готовится стать многодетной матерью. Артистка в третий раз беременна. На своей странице в Инстаграм беременная Тарабарова показала УЗИ-снимок и умилила поклонников семейной фотосессией.
Светлана Тарабарова планово посетила современный частный роддом в Киеве, Во время осмотра певице в очередной раз сделали УЗИ-снимок. По этому случаю 32-летняя звезда устроила фотосессию с мужем, сыном Иваном, дочерью Марией и собачкой, а подписчики теперь пытаются угадать, какой намек в ней скрыт.
Она призналась, что новость, которую она узнала во время УЗИ-встречи с малышом, тронула ее до слез.
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"До сих пор поверить не могу, что нас будет так много. Угадайте, кто здесь самый счастливый на фото", — лаконично подписала снимки Светлана Тарабарова.
В комментариях пользователи сети позравили певицу и написали комплименты для всей семьи: "Думаю самый счастливый это ПАПА!", "Иван очень рад потому что у него будет брат наверное", "Круто, красивых и светлых людей должно быть много", "Вот это у папы шея будет крепкая, желаю вам счастья".
Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.
Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.
Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.