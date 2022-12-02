Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян та їхній вояк. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на путіна.

Як відомо, днями в соцмережах поширилося відео із зустрічі путіна з російськими матерями, які відправили своїх синів помирати на війні в Україні. До речі, пізніше виявилося, що ці матусі, швидше за все, були підставними.

У новій пародії Юрій обіграв саме цю ситуацію – він пародіює російського диктатора, який спілкується з "матерями". І робить це у відповідному стилі. А наприкінці ролика ще й у ролі путіна дзвонить рандомному "мобіку", який скидає йому фото з геніталіями. Виглядає все це дуже кумедно, а пародія вийшла дуже правдоподібною.

Користувачі відразу почали коментувати нове відео Великого: "Юрій, як завжди, на висоті", "Браво!", "Таланище!", "Шедевр. Юрій, вам респект. Браво, дякую!", "Це щось неймовірне. Що не відео, то шедевр", "Юра мочить", "Я навіть уявити собі не можу, як Ви це все знімаєте. Ви як завжди неймовірний", "Постійно піднімаю настрій, дивлячись на ваші шедеври", "Дякую за те, що додайте трохи гумору. Виконання на висоті", "Це шедевр" "З такими хлопцями ми незламні! Талантище! Просто обожнюю!".

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