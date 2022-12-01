Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, яким анонсувала своє інтерв'ю українському телешоу про зірок.

Судячи з кадрів, інтерв'ю проходило в онлайн-форматі, і Слава не дуже скромничала. Журналістці артистка розповіла свою думку на кілька заданих тем, щоправда, повністю переглянути це інтерв'ю можна на ютуб, а тут лише фрагменти. До речі, перед камерою Слава з'явилася у простому домашньому образі, без макіяжу та пафосу.

У підписі до публікації Камінська написала: "Я звикла бути абсолютно чесною: в особистому житті із близькими людьми, за лаштунками із колегами, на сцені зі своїм глядачем. Іноді занадто чесною, де через мою відвертість мене недолюблюють або бояться. Люди іноді бояться правди, але не треба. Час зривати з себе маски. Бути справжніми, бо це важливо! Про найголовніше. Знов відверто, як я люблю. Не із "жовтих" заголовків, а з перших вуст у великому інтерв’ю, екслюзивно для "Зірковий". Посилання на повне інтерв’ю - в сторіс".

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