Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и их вояк. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на путина.

Как известно, на днях в соцсетях распространилось видео со встречи путина с российскими матерями, которые оправили своих сыновей умирать на войне в Украине. К слову, позже оказалось, что эти мамаши скорее всего были подставные.

В новой пародии Юрий обыграл именно это ситуацию – он пародирует российского диктатора, который общается с "матерями". И делает это в соответственном стиле. А в конце ролика еще и в роли путина звонит рандомному "мобику", который скидает ему фото с гениталиями. Выглядит все это очень забавно, а пародия получилась очень правдоподобной.

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео Великого: "Юрий, как всегда, на высоте", "Браво!", "Талантище!", "Шедевр. Юрий, вам респект. Браво, благодарю!", "Это что-то невероятное. Что не видео, то шедевр", "Юра мочит", "Я даже представить себе не могу, как Вы это все снимаете. Вы как всегда невероятный", "Постоянно поднимаю настроение, глядя на ваши шедевры", "Спасибо за то, что добавьте немного юмора. Выполнение на высоте", "Это шедевр" "С такими ребятами мы несокрушимы! Талантище! Просто обожаю!".

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