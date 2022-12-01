Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото та засвітила свою нову зовнішність, у якій деякі фанати її просто не впізнали.

Як видно, Слава сфотографувала себе у дзеркало ліфта, і, судячи з геолокації до фото, вона зараз знову за кордоном – у Роттердамі. Перед камерою вона з'явилася у світлій бежевій толстовці з капюшоном і чорній довгій безрукавці, а через плече в неї висить дві сумки. При цьому шанувальники помітили, що під каптуром на голові у співачки темне волосся, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Камінська написала: "Так ось ти який, гнучкий ЗОЖ". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "А як же Харків?", "Брюнетка? Кайф", "Під нові брови темніший колір волосся краще підходить", "Мені почулося? Чи справді там співає ху*н морген?", "Так гарненько! Я не впізнала", "Губастик", "Класно. Ви майже брюнетка. Гарний новий стиль", "Шикарна", "Приїжджай у гості до Делфта".

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