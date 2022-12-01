Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото и засветила свою новую внешность, в которой некоторые фанаты ее просто не узнали.

Как видно, Слава сфотографировала себя в зеркало лифта, и судя по геолокации к фото, она сейчас снова за границей – в Роттердаме. Перед камерой она появилась в светлой бежевой толстовке с капюшоном и черной длинной безрукавке, а через плечо у нее висит две сумки. При этом поклонники заметили, что под капюшоном на голове у певицы темные волосы, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Каминская написала: "Так вот ты какой, гибкий ЗОЖ". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "А как же Харьков?", "Брюнетка? Кайф", "Под новые брови темнее цвет волос лучше подходит", "Мне послышалось? Действительно ли там поет ху*н морген?", "Так хорошенько! Я не узнала", "Губастик", "Классно. Вы почти брюнетка. Красивый новый стиль", "Шикарная", "Приезжай в гости в Делфт".

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