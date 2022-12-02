Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист показав фото із студії звукозапису та заінтригував різдвяними сюрпризами.

На нових фотографіях Макс знято, стоячи біля мікрофона і з навушниками на голові, очевидно, що він у студії звукозапису. У руках артист тримає свій телефон, з якого, схоже, співає нові хіти, а на його обличчі промениста посмішка. Перед камерою Макс з'явився у вільній темній толстовці та темних штанях.

У підписі до публікації Барських заінтригував шанувальників сюрпризами перед святами: "Київ – серце нашої країни. Тут завжди приходять найвдаліші та найвлучніші ідеї. Готуємо для вас кілька різдвяних сюрпризів. Вже зовсім скоро!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артиста: "Яке ж щастя тебе бачити", "Ми дуже чекаємо!", "Дуже цікаво, чекаємо з нетерпінням", "Макс, ми давно не бачили тебе таким щасливим!", "Класні фото" , "Так хороший", "Натхнення", "Дуже сумуємо за тобою та твоїми піснями", "Сумували за твоєю посмішкою", "Ти майстер робити сюрпризи, Максе! Дуже чекаємо і раді тебе бачити! З'являйся частіше будь ласка", "Київ кращий місто не світлі! І я в цьому вкотре переконався в Майамі!", "Ми сумували за усміхненим Максом, вже чекаю новинки", "Двоє моїх улюблених артиста Барських і Лобода тепер випускають українські пісні кайф".

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