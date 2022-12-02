Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал фото из студии звукозаписи и заинтриговал рождественскими сюрпризами.

На новых фотографиях Макс запечатлен, стоя у микрофона и с наушниками на голове, очевидно, что он в студии звукозаписи. В руках артист держит свой телефон, с которого похоже, напевает новые хиты, а на его лице лучезарная улыбка. Перед камерой Макс появился в свободной темной толстовке и темных штанах.

В подписи к публикации Барских заинтриговал поклонников сюрпризами перед праздниками: "Киев – сердце нашей страны. Здесь всегда приходят самые удачные и меткие идеи. Готовим для вас несколько рождественских сюрпризов. Уже совсем скоро!".

Поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию артиста: "Какое же счастье тебя видеть", "Мы очень ждем!", "Очень интересно, ждем с нетерпением", "Макс, мы давно не видели тебя таким счастливым!", "Классные фото", "Так хорош", "Вдохновение", "Очень скучаем по тебе и твоим песням", "Скучали по твоей улыбке", "Ты мастер делать сюрпризы, Макс! Очень ждем и рады тебя видеть! Появляйся чаще пожалуйста", "Киев лучший город не свете! И я в этом в очередной раз убедился в Майами!", "Мы скучали по улыбающемуся Максу, уже жду новинки", "Два моих любимых артиста Барских и Лобода теперь выпускают украинские песни кайф".

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