Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала на прогулянці першого дня зими.

Як видно, на нових фотографіях Дашу знято на прогулянці в цікавій локації Києва. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі – джинсах із завищеною талією та світлому светрі, а зверху накинула темну та теплу дублянку. Свій образ блогерша доповнила світлою кепкою та невеликою сумочкою, волосся дівчини розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні окуляри.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Традиційно дякую ЗСУ за те, що настав грудень, а не декабрь". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини: "Класна", "Ну круто", "Так, шикарна", "100% тільки грудень", "Даша, яка ти красива", "Кайфова", "Так, ніби принцеса чарівна. Слава Україні", "Все, у мене позитив на цілих два дні!", "Як із фільму", "Ну ти ляля", "Супер!", "Дуже-дуже красива", "Дашка красуня, завжди така чарівна".

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