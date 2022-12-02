Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила на прогулке в первый день зимы.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена на прогулке в интересной локации Киева. Перед камерой она появилась в стильном образе – джинсах с завышенной талией и светлом свитере, а сверху накинула темную и теплую дубленку. Свой образ блогерша дополнила светлой кепкой и небольшой сумочкой, волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные очки.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Традиционно спасибо ВСУ за то, что наступил грудень, а не декабрь". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки: " Классная", "Ну круто", "Да, шикарная", "100% только грудень", "Даша, какая ты красивая", "Кайфова", "Так, точно принцесса волшебная. Слава Украине", "Все, у меня позитив на целых два дня!", "Как из фильма", "Ну ты ляля", "Супер!", "Очень-очень красивая", "Дашка красотка, всегда такая волшебная".

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