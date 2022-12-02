Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівними фото та розповіла про плани на грудень.

Як виявилося, Ілона побувала на черговій зустрічі свого клубу, де з'явилася в розкішному образі. На нових знімках вона позує у красивій світлій локації. Перед камерою вона з'явилася в довгій світлій сукні фасону, що летить, яке підкреслило витончені форми і відкрите декольте. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Це 1 грудня, перший день зими я запам'ятаю назавжди, тому що його зустріла разом із чарівними дівчатами @uwu_gvozdeva. Було морозно, сонячно, затишно, і я відчула аромат мандарин у повітрі. Цей місяць буде повний . передноворічних подій, приготувань до переїзду та підбиття висновків 2022 року! Як пройшов ваш перший день зими?".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Ілони: "Чарівна", "Яка красуня!", "Вау, божественна!", "Ух ти, яка красуня", "Ніжна зимова фея", "Ілоно, ти розкішна. Тобі дуже підходить таке плаття", "Підкажіть де купували сукню? Просто вау", "Це повний шок. Боже мій, яка маленька чарівна принцеса", "Вау, яка гарна", "Просто красуня".

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