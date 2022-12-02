Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными фото и рассказала о планах на декабрь.

Как оказалось, Илона побывала на очередной встрече своего клуба, на которой появилась в роскошном образе. На новых снимках она позирует в красивой светлой локации. Перед камерой она появилась в длинном светлом платье летящего фасона, которое подчеркнуло изящные формы и открытое декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Это 1 декабря, первый день зимы я запомню навсегда, потому что его встретила вместе с очаровательными девушками @uwu_gvozdeva. Было морозно, солнечно, уютно, и я почувствовала аромат мандарин в воздухе. Этот месяц будет полон приятных предновогодних событий, приготовлений к переезду и подведению выводов 2022 года! Как прошел ваш первый день зимы?".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Илоны: "Волшебная", "Какая красавица!", "Вау, божественная!", "Ух ты, какая красавица", "Нежная зимняя фея", "Илона, ты роскошная. Тебе очень подходит такое платье", "Подскажите где покупали платье? Просто вау", "Это полный шок. Боже мой, какая маленькая волшебная принцесса", "Вау, какая красивая", "Просто красавица".

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