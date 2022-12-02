Популярна артистка Тіна Кароль закордоном дуже часто виступає на спеціальних концертах на підтримку нашої країни, також вона почала частіше розповідати про благодійні фонди.

«Підтримка важлива для всіх! Ми збираємо гроші, допомагаємо всім, що можемо по всій країні. Але є ще одна важлива підтримка моральна: це і розрадувати, і пожартувати. Та навіть просто подзвонити та подякувати! Ось тут зворушливі та сімейні моменти нашого спілкування з Героями сучасної України. Героям слава! Назавжди ❤️ Це було дуже!!» - Поділилася Тіна.

Українці одразу підтримали звернення Кароль:

«Наш концерт – це порятунок від самотності в чужій країні. Ви неймовірна. Дякуємо за вашу щирість 🌹; Наша гордість; Це дуже крута ідея. І я впевнена, що такими дзвінками ви надихаєте наших героїв. Дякую вам 🔥; Дякуємо за те, що ви робите 🤍; Дуже чекаємо на концерти в Україні🇺🇦; не всі герої носять плащі, хтось сукні 🦸‍♀️».

Раніше під час своїх концертів Тіна Кароль дзвонила військовим, щоб підтримати їх та висловити захоплення, пише Politeka.net.

«Підтримка важлива всім! Ми збираємо гроші, допомагаємо всім, що можемо по всій країні. Але є ще одна важлива підтримка моральна: це і втішити, і пожартувати. І навіть просто зателефонувати та подякувати!», - прокоментувала Кароль «мурашкові» кадри моментів спілкування з Героями.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до складу журі Нацвідобру Євробачення-2023.

Також повідомлялось, що вибухнув перший скандал на Нацвідобрі - дісталось Джамалі і Тіні Кароль.

Крім того, Politeka.net писала, що українців зачепив потужний вірш-прокляття Тіни Кароль.