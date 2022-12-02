Популярная артистка Тина Кароль заграницей очень часто выступает на специальных концертах в поддержку наше страны, также она стала чаще рассказывать о благотворительных фондах.

«Поддержка важна всем! Мы собираем деньги, помогаем всем, чем можем по всей стране. Но есть еще одна важная поддержка – моральная: это и разрадовать, и пошутить. Да даже просто позвонить и поблагодарить! Вот здесь трогательные и семейные моменты нашего общения с Героями современной Украины. Героям Слава! Навсегда ❤️ Это было очень!!» - поделилась Тина.

Украинцы сразу поддержали обращение Кароль:

«Наш концерт это спасение от одиночества в чужой стране. Вы невероятна. Спасибо за вашу искренность 🌹; Наша Гордость; Это очень крутая идея. И я уверена, что такими звонками вы очень вдохновляете наших героев. Благодарю вас 🔥; Спасибо за то, что вы делаете🤍; Очень ждем концертов в Украине🇺🇦; не все герои носят плащи, кто-то платья 🦸‍♀️».

Ранее во время своих концертов Тина Кароль звонила военным, чтобы поддержать их и выразить восхищение, пишет Politeka.net.

«Поддержка важна для всех! Мы собираем деньги, помогаем всем, чем можем по всей стране. Но есть еще одна важная поддержка – моральная: это и утешить, и пошутить. И даже просто позвонить и поблагодарить!», - прокомментировала Кароль «мурашечные» кадры моментов общения с Героями.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев задело мощное стихотворение-проклятие Тины Кароль.