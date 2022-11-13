Цьогоріч Каналош подався на Нацвідбір як сольний артист Lue Bason, але врішив відмовитися від участі ще до оголошення фіналістів.

На своїй сторінці в Instagram співак розмістив відеозвернення, в якому "наїхав" на Суспільне та Джамалу, яка його нібито засудила, та заявив, що пошкодував, що втретє пішов на Національний відбір Євробачення.

З'ясувалося, що Lue Bason просив Суспільне завчасно сказати йому, чи пройшов він у фінал, адже йому треба закінчити пісню, домовитися з дистриб'ютором про реліз та "продумати дуже багато речей, щоб за нього проголосували", але його прохання проігнорували. Розлючений артист розсекретив імена артисток, яким гарантоване місце в прямих ефірах – Jerry Heil та KRUTЬ.

Також Каналош обурився, що в журі Нацвідбору Євробачення-2023 знову взяли Джамалу. На його думку, минулого року співачка засудила його гурт Cloudless.

"Протягом нашого виступу Джамала теренькала з Лодигіним, практично весь виступ, або сиділа в телефоні. Це видно на відео. Ти мені ставиш найнижчий бал, і ти навіть не дивилася мій виступ. Це просто наглість, це свинство", – заявив Юрій.

Він також принизив Тіну Кароль, назвавши її "блондою", яка поставила найнижчий бал – двійку.

Нагадаємо, Тіна Кароль вилетіла із журі Нацвідбору Євробачення і відразу відреагувала.

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