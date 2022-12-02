Як повідомляє Politeka.net, публікації знаменитостей у перші дні зими значно відрізняються від минулорічних. Більшість зірок відзначають, що в Україні з 24 лютого продовжується люта зима. Солістка гурту "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька теж поділилася в Інстаграм почуттями від того, що надворі вже календарна зима.

Артистка зізналася, що вона з дитинства обожнює це приємне передчуття напередодні свят та особливий вайб, що влітає в життя після початку грудня. Незважаючи на те, що відбувається в Україні, співачка вірить у краще.

"І хоча цього року замість декоративних прикрас на ялинку ми шукаємо гірлянду на батарейках, а у топі подарунків генератори, павербанки та навіть контейнери для води, я вірю, що ніхто не може забрати у нас свято", - зазначила Олександра Зарицька.

Олександра Зарицька також опублікувала чарівний знімок, на якому позувала в елегантному образі. Вона одягла білу шубку та чорні мереживні рукавички. Образ доповнювали локони завиті у стилі 80-х та ніжний макіяж з акцентом на очі.

У коментарях користувачі мережі засипали артистку компліментами, а деякі взагалі назвали її "зимова фея".

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